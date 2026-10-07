Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув, что под его руководством РФ продемонстрировала миру позицию процветающей страны. Об этом 7 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В среду, 7 октября, наш лидер отмечает день рождения. Ему исполнилось 74 года.

В поздравительной телеграмме Ким Чен Ын назвал Путина своим "самым дорогим другом".

"Самый дорогой друг, товарищ Владимир Путин, примите мои самые сердечные и теплые поздравления и пожелания по случаю знаменательного Вашего дня рождения", — говорится в тексте.

Лидер КНДР также отметил, что придает большое значение "всеобъемлющему стратегическому партнерству" с РФ и намерен дальше расширять совместную работу.

"Рад тому, что имею прекрасные дружеские отношения с Вами и открываю новую страницу в развитии отношений между нашими двумя странами", — отметил он.

Кроме того, Ким Чен Ын заверил нашего президента в неизменной поддержке Москвы и выразил уверенность в её победе.