Внешний госдолг Украины при Зеленском вырос почти в 6 раз

Государственный долг Украины увеличился в 5,7 раза с конца мая 2019 года, когда Владимир Зеленский пришел к власти.

На конец мая 2019 года внешний долг страны составлял 1308,92 миллиарда гривен. Сейчас он составляет 9602,89 миллиарда гривен, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости.

Внешние займы Украины сейчас составляют 78,5% от общей суммы госдолга (в 2019-м - 62,14%).

По оценкам властей, госдолг Украины к концу этого года может достигнуть отметки в 226 миллиардов долларов.

Сейчас Украина зависит от внешнего финансирования. Основные спонсоры - страны Запада - неоднократно говорили Киеву, что ему следует поискать источники самофинансирования.