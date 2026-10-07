Путин встретит 74-летие за рабочими делами

7 октября Владимиру Путину исполняется 74 года. Свой день рождения он проведет в рабочих делах.
В среду у главы государства запланирована серия международных контактов, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Другую часть дня Путин посветит подготовке к международному саммиту – 8 и 9 октября он примет участие во встрече лидеров стран СНГ и Каспийском экологическом саммите.
Свой праздник Путин отметит в кругу семьи.
"Главное для президента - что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди", - рассказал Песков.