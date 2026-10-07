В России могут разрешить тратить маткапитал на покупку машины

В Госдуме предложили разрешить покупку машины на средства материнского капитала.

С инициативой выступил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. По его словам, такая мера может помочь семьям и отечественному автопрому.

Речь идет о покупке именно отечественного автомобиля стоимостью до двух миллионов рублей.

"Маткапитал - это самая эффективная мера поддержки демографии. В нем очень нуждаются наши семьи, но принципиально важно расширить возможности для траты этих денег", - подчеркнул парламентарий.

Миронов также предложил ввести автокредита по льготной ставке для многодетных семей. Это создаст импульс для создания спроса и запуска производства отечественных минивэнов и больших автомобилей.

Ранее сообщалось, что материнский капитал на первого ребенка в 2027 году достигнет 778,5 тысячи рублей.