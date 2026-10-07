Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугской ГЭС

Российские войска нанесли ракетный удар по одному из ключевых энергоузлов Украины - Кременчугской ГЭС. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, по станции прилетело около десяти крылатых ракет Х-101. Информацию подтверждают и украинские мониторинговые каналы, которые утверждают, что атака продолжается.

Кременчугская ГЭС - крупный узел украинской энергосистемы. Вырабатываемая ею электроэнергия перераспределяется в регионы с наибольшей потребностью, линии связывают станцию с энергоузлами Киевской и Черкасской областей. Подтверждены также попадания по железнодорожному узлу в районе Кременчуга.

Подполье сообщает и о других целях ночной атаки ВС России на украинские инфраструктурные объекты. Несколько российских беспилотников "Герань-4" и "Герань-5" атаковали подстанцию "Киев" напряжением 750 кВ в районе Наливайковки Киевской области. Зафиксирован пожар.