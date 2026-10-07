Сын отказался приезжать на похороны Анатолия Кашпировского

3 октября стало известно о смерти Анатолия Кашпировского. Ему было 87 лет.

В личной жизни телепата бурлили страсти, хотя поначалу ничего не предвещало. Первый брак Анатолия Кашпировского продлился более 20 лет и распался в конце 80-ых. Супруга Валентина родила экстрасенсу дочь Елену и сына Сергея.

Второй супругой Кашпировского стала Ирина, которая ради гипнотизера бросила семью. Она сопровождала мужа в поездках, но в 2014 году грянул развод. Ирина обвиняла мужа в измене, а тот и не пытался отпираться. Кашпировский влюбился в женщину по имени Гулиназ. Влюбленных не смутила возрастная разница в 33 года. В 2025 году у пары появилась дочь Эллина.

Говорят, девочка скрасила последние месяцы жизни телепата, который ранее потерял старшую наследницу. Дочь Елена умерла в 2018 году, наложив на себя руки. Зато у Анатолия Кашпировского остался еще сын Сергей. Он давно живет в США. А в 2014 году перебрался в дом отца в Калифорнии. Ему сейчас 51 год. Особняк он делит с 28-летним сыном Шоном. Приезжать на похороны Анатолия Кашпировского Сергей отказался, утверждает SHOT. На днях начался процесс вступления в наследство. После его завершения американская недвижимость должна перейти сыну телепата.

Интересно, что сам Анатолий Кашпировский считал свой отъезд в США в 90-ых большой ошибкой. "Все пошло прахом, поэтому сегодня я гол как сокол. Вот и в Москве у меня квартиры нет никакой. Мы с женой живем в той, что когда-то мне дала Госдума, но она не в моей собственности", - говорил Кашпировский, который жил в скромной "двушке" в Митино.

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