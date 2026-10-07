49-летняя актриса Наталья Гнеушева беременна от артиста, который годится ей в сыновья

Наталья Гнеушева ждет ребенка от молодого актера Влада Прохорова. Влюбленных не смутила разница в возрасте в 21 год.

Наталья Гнеушева и Влад Прохоров появились вместе на премьере накануне, 6 октября. 49-летняя актриса предстала в длинном светлом просторном платье и куртке. Наряд хоть и был весьма свободным, но все равно не смог скрыть сильно изменившуюся фигуру артистки. Наталья буквально сияла от счастья рядом с молодым избранником.

О своей личной жизни пара предпочитает не распространяться. Но известно, что для Натальи Гнеушевой ребенок станет третьим. У нее есть сыновья Николай и Андрей. Ранее она была замужем. А вот для Влада Прохорова малыш станет первенцем. Кстати, ребенок должен появиться на свет в конце года.

"Мы с Наташей мечтали о ребенке. Раньше думал, что стану отцом лет в 35, ведь сначала нужно состояться в профессии, начать зарабатывать. Сегодня понимаю, хорошо, что это случится сейчас", - сообщил Прохоров изданию "7 Дней".

28-летний актер признался, что узнав о беременности возлюбленной, принял решение еще больше работать и зарабатывать.

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