Российские войска уничтожили крупный объект дислокации солдат ВСУ. Пункт находился в Шосткинском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

На Сумском направлении действует группировка ВС России "Север". По данным военных, только за минувшую ночь противник потерял в зоне ответственности группировки 64 боевика, САУ "Богдана", десять пунктов управления беспилотниками и один опорный пункт. Ранее действия группировки "Север" отмечал президент России. Владимир Путин подчеркнул, что российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.

Как отметил источник агентства, о результативном попадании по крупному объекту дислокации украинских войск в районе населенного пункта Эсмань можно судить по некрологам уничтоженных боевиков, которые публикуются в соцсетях. Среди уничтоженных - военнослужащие 143-й отдельной механизированной бригады и 27-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.