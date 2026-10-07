ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины

ВС России нанесли новый массированный удар по объектам инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Поражены, в частности, предприятия военно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российская армия использовала высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Целями стали предприятия ВПК, связанные с компанией "Файер Пойнт". Они производят крылатые ракеты "Фламинго" и дроны большой и средней дальности.

Цели были поражены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Также нанесен удар по объектам портовой инфраструктуры и судоремонтным верфям в Одесской области. Поражены также морские суда, перевозившие военные грузы для украинской армии.