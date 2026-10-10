Бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор якобы объявлен в розыск в Америке, а доведённый до крайности король Карл III не будет мешать экстрадиции своего опального брата. Сын Елизаветы II может в скором времени предстать перед судом по обвинениям в сексуальном насилии, совершенном вместе с миллиардером Джеффри Эпштейном.

Как сообщает RadarOnline, конгрессмен США от Кентукки Томас Масси выступил с требованием к Министерству юстиции обнародовать ещё около трёх миллионов документов, в которых фигурируют более десятка предполагаемых сообщников Эпштейна — включая Эндрю.

"Мы хотим, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности. И принц Эндрю, который также совершал сексуальные преступления в Соединённых Штатах", — заявил Масси.

Король, узнав о беде брата, отказывается и пальцем пошевелить, чтобы помочь Эндрю. В феврале экс-принц был арестован и доставлен на допрос британской полицией после того, как опубликованные Министерством юстиции США документы показали, что Эндрю передавал Эпштейну конфиденциальную информацию в период, когда занимал должность торгового представителя Великобритании.

Хотя бывший принц категорически отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны, расследование британской полиции расширилось и теперь включает обвинения в предполагаемых нарушениях в Ройал-Лодж в Виндзоре, что ещё больше унижает 77-летнего Карла III и монархию.

Один из источников в королевских кругах рассказал, что избавление от "изгоя" могло бы несколько снизить давление на Карла III, который борется с раком и одновременно сталкивается с семейными потрясениями.

"Если Эндрю предъявят обвинения в США и экстрадируют из Великобритании, король, вероятно, будет очень доволен и поможет облегчить его отъезд. Он не собирается защищать своего брата, поскольку хочет сохранить репутацию монархии", - отметил инсайдер.