Паулина Андреева: "Я была в измененном состоянии сознания"

Паулина Андреева дала новое интервью. Известная актриса рассказала, что недавно окончила философский факультет МГУ и начала опираться на неопределенность.

Она поведала, что во время учебы на смартфон даже не отвлекалась. Предмет оказался не из легких, поэтому все свое внимание актриса переключила на философию. "Я блуждала в таких „лесах“, что не понимала, как говорится, что именно я не понимаю. То есть я была в измененном состоянии сознания", - отметила Паулина.

Актриса рассказала, что лекция длилась три часа с перерывом, после нее было ощущение "натруженной головы", но все равно она отмечала "замечательное состояние". "Наконец-то на протяжении трех часов я не думала саму себя. Не думала: я и другие, я и мои проблемы, я и моя страна, я-я-я и мои задачи", - объяснила Андреева.

Она сообщила, что научилась жить без уверенности в завтрашнем дне. "Получилось опираться на неопределенность и вообще принять, что этот мир мне ничего не обещал. Никакой стабильности на самом деле нет и быть не может, все что угодно может случиться в любой момент. Это важнейший этап взросления — прекратить обижаться на этот мир, на то, что он по отношению ко мне лично не таков, как я хотела, мечтала, задумывала", - заключила артистка в подкасте "Только попробуй".

Напомним, весной Паулина Андреева оформила развод с Федором Бондарчуком. Еще несколько лет назад поползли слухи о проблемах в браке режиссера и актрисы. А потом Паулина Андреева на всю страну объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Но затем неожиданно удалила это заявление, словно его и не было никогда. В близком окружении тогда говорили, что актриса решила дать второй шанс режиссеру. Якобы они даже на короткое время сошлись. Но в итоге у Федора и Паулины ничего не получилось, и в середине весны актриса подала на развод.

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