Раздающиеся с Запада призывы к атакам на Калининград предназначены только для внутренней аудитории. Все, что говорят о такой возможности в Европе, НАТО или где угодно еще, просто глупо, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Как сказал Дэвис в эфире YouTube-канала, с такими заявлениями можно выступать только для внутренней аудитории - чтобы люди дома думали, что НАТО в любой момент может подчинить этих русских. Обыватели должны думать: стоит командованию отдать приказ — и армия возьмет Калининград.

По словам эксперта, это просто еще одна череда ошибок, которых можно было избежать. Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае нападения на ее территории использует свои конкурентные преимущества. По словам Путина, страна обладает уникальными средствами поражения.