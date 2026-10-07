Школьные бунты охватили практически все крупные города Франции

Почти 500 человек задержаны, десятки пострадали в ходе массовых протестов старшеклассников во Франции. Накануне школьные бунты охватили практически все крупные города страны. В общей сложности, в беспорядках приняли участие без малого полмиллиона юных французов, недовольных условиями образования. И, как выяснилось, претензии учащихся Пятой республики разделяют и их сверстники по другую сторону Альп.

Это не Франция – это Италия. Хотя на фасадах учебных заведений те же самые надписи: "Лицей оккупирован". На ступенях толпы старшеклассников, которые пришли с утра в школу – но не для того, чтобы учиться.

Из Турина опасный флэшмоб уже перекинулся в Рим, но этим дело вряд ли ограничится. Молодёжь жжёт пиротехнику и бурно выражает недовольство. Впрочем, лозунги пока самые разные: от плохого состояния школ – с чего, как принято считать, и начиналось всё во Франции – до борьбы с расизмом и поддержки Палестины.

Возглавить движение, разумеется, старается оппозиция. Сформулировать требования попыталось молодёжное движение "Osa": "против войны, милитаризма, расизма и репрессий". Правительство Мелони обвиняют в том, что государственные средства направляют на вооружение, а могли бы – на образование.

А пока в Италии всё только начинается, во Франции подводят итоги побоищ. Многотысячные протесты накануне прошли одновременно в десятках городов – и мало где обошлось без крови. Возбуждённая молодёжь нападала на жандармов. Правоохранители отвечали слезоточивым газом и резиновыми дубинками.

С обеих сторон десятки ранены, до 500 человек задержаны. Однако большинство из них несовершеннолетние – в любом случае, их отпустят. Группы радикалов в чёрном намерены и дальше крушить городское имущество.

А старшеклассники – продолжать свою битву за интересы левой оппозиции. Вечером экстренное совещание с министрами провёл президент Макрон.