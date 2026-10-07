Собянин поздравил работников промышленности Москвы с профессиональным праздником

Сегодня - День московской промышленности. Специалистов отрасли поздравил мэр города Сергей Собянин в социальных сетях.

Он отметил: на промышленных предприятиях столицы трудятся свыше 760 тысяч специалистов. Выпускают широчайший ассортимент продукции - от хлебобулочных изделий и детской одежды до медицинской техники и космических аппаратов.

Особое внимание город уделяет развитию высокотехнологичных отраслей - модернизирует действующие производства, создаёт новые площадки, реализует масштабные инвестиционные проекты и не только.