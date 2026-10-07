Знаковое событие в мире спорта. Легендарный Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины по футболу. Свой прощальный матч за национальную команду гениальный нападающий провел на не менее великом стадионе "Монументаль" в Буэнос - Айресе - домашней арене "альбиселесте".

Свидетелями исторического момента стали более 85 тысяч зрителей, которые заполнили трибуны до отказа. А ещё сотни тысяч высыпали на улицы аргентинских городов. И в этой игре Месси сполна оправдал ожидания фанатов - в товарищеском матче с Бенином забил с пенальти победный третий гол.

Отметим, достижения Лионеля Месси в футболе являются поистине уникальными - восемь "Золотых мячей", шесть "Золотых бутс", корона чемпиона мира, олимпийское золото, два Кубка Америки - такой коллекции больше нет ни у кого в мире.