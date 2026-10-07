В США озвучили Ирану условия по завершению конфликта

Если Иран хочет завершения конфликта на Ближнем Востоке, он должен сократить свои возможности по обогащению урана. И это непременное условия для установления мира. Как во всем регионе, так и непосредственно с США. Такое заявление в интервью агентству "Рейтерс" сделал вице-президент Джей Ди Венс.

Он особо подчеркнул, что если власти Ирана готовы отказаться от создания ядерного оружия, то им следовало бы продемонстрировать реальные шаги. И сокращение мощностей по обогащению урана были бы показателем серьезных намерений.

Вашингтон, по словам Венса, открыт к заключению соглашения. Но будет добиваться уступок от Тегерана по ядерному вопросу. Тем временем в регионе этой ночью вновь гремели взрывы. Йеменские хуситы обстреляли ракетами аэропорты Саудовской Аравии.