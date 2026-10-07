У Аллы Пугачевой новая травма: покалеченную Примадонну сняли на улице

Только Алла Пугачева восстановилась после того, как сломала тазобедренный сустав, как с артисткой случилось новое несчастье. Об этом стало известно случайно.

Недавно Алла Пугачева вернулась из Латвии, где проводила летние месяцы, обратно на Кипр. В Лимассоле Примадонну сняли во время прогулки с собакой. Поклонники немедленно попросили у артистки автограф, та им не отказала.

Фанаты сфотографировали Пугачеву, а затем разместили снимки в Сети. Особо наблюдательные интернет-пользователи обратили внимание, что легендарная певица травмировала руку.

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Что с ней случилось, Примадонна предпочитает не говорить. Зато ранее артистка призналась, что получила ужасную травму — перелом тазобедренного сустава. Четыре месяца артистка была прикована к постели.

Не так давно Алла Пугачева перенесла сложную операцию. Ей заменили тазобедренный сустав. Как призналась сама певица, от страха, что больше никогда не сможет ходить, у нее начались панические атаки. Но в итоге самые худшие прогнозы не сбылись. Пугачева смогла встать на ноги. Первые шаги она делала с ходунками, а затем стала передвигаться, опираясь на трость.

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