Выжившая после казни американка Пайк пришла в сознание

Приговоренная к смертной казни американка Криста Пайк пришла в сознание после неудачной попытки казни.

30 сентября в тюрьме Нэшвилла исполнители приговора ввели ей две смертельные инъекции пентобарбитала, израсходовали семь игл, но препарат не подействовал на заключенную. Сердцебиение у осужденной не остановилось, и было слышно, как она дышит, стонет и храпит. Пайк пришла в сознание и даже смогла говорить. Сейчас она получает необходимую медицинскую помощь.

Как сообщают адвокаты женщины, это "беспрецедентный с медицинской точки зрения случай". Защита также предупредила, что женщина больна тромбоцитозом, при котором введение препарата может привести к образованию тромбов и дополнительным страданиям.

"Прогнозы по-прежнему неопределенные, мы, как минимум, ожидаем долгий период восстановления", - говорится в заявлении адвокатов (цитата по ТАСС).

Адвокаты намерены добиваться смягчения наказания для Пайк после перенесенных страданий. Более того, она провела в пенитенциарных учреждениях более 30 лет, большую часть времени в одиночной камере.

Будет ли снова вынесен смертный приговор, пока неясно. Казнь должна закончиться смертью осужденного, чего по факту не произошло. При этом просто начать процедуру казни снова нельзя, так как Верховный суд должен вынести новую дату исполнения приговора.

Следователям, в свою очередь, предстоит выяснить, почему на Пайк не подействовал пентобарбитал. Возможно, препарат был просрочен или исполнители приговора проткнули насквозь вену и ввели препарат в пространство возле нее.

Пайк должна была стать первой за 200 лет женщиной, казненной в штате Теннесси. Ее приговорили к смерти за преступление, совершенное ею в 18-летнем возрасте. В январе 1995 года Пайк и ее бойфренд жестоко расправились со своей сокурсницей. Известно, что Пайк приревновала ее к своему парню, заманила в ловушку, где изрезала ножом, а голову разбила об асфальт.

Бойфренд Пайк избежал смертной казни, так как на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Его приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения, он до сих пор находится в тюрьме.