Минобороны уточнило цели ночных ударов по украинской инфраструктуре

Среди целей ночных атак ВС России на инфраструктурные объекты Украины - предприятия военно-промышленного комплекса, а также порты и морские суда. Как уточнили в Минобороны, массированные удары нанесены высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

По данным военного ведомства, в результате удара в Киеве и Киевской области поражено предприятие "Умные боеприпасы", цех сборки беспилотников компании "Фанплит" и завод "Киевский картонно-бумажный комбинат". Эти предприятия собирали и хранили крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", оперативно-тактические ракеты FP-9, а также дроны большой и средней дальности FP-1 и FP-2.

Кроме того, в Черниговской области прилетело в промышленное предприятие "Пластмасс-Прилуки"), в Кировоградской области – по цеху "Группы промышленных предприятий "Александрия". Все эти предприятия имели отношение к производству крылатых ракет и беспилотников – итак же, как пораженные в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях заводы "Южмаш", "Автокраз", табачная фабрика "JTI Украина" и механический завод в Лозовой.

Ударами высокоточным оружием в Одесской области поражен завод "Дунай судоремонт" в порту Измаил. А в порту Одессы прилетело по морскому судну, доставлявшему для ВСУ грузы военного и двойного назначения.