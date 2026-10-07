Из терпкой — в медовую: что делать, если хурма не сладкая и "вяжет"

Если вам попался плод, который вяжет так, что невозможно есть, не спешите его выбрасывать. Если способ превратить даже самую терпкую хурму в медовую.
Фермеры советуют: не бойтесь брать недозрелые плоды. Они "дойдут" дома. Если хурма плотная, скорее всего, будет вяжущей. Это не страшно — важно знать, как с ней обращаться. Некоторые даже специально берут недозрелую, чтобы контролировать момент, когда она станет мягкой и сладкой.
Сделать хурму мягче и слаще можно и без кулинарных трюков. Достаточно положить плоды в морозилку всего на полдня — после разморозки терпкость почти исчезает.
Другой способ мягче: залейте хурму тёплой водой и оставьте на ночь, танины разрушаются естественно, не нарушая вкус.
Есть и маленький секрет от фермеров — хранить хурму рядом с яблоками. Через пару дней этилен, который выделяют яблоки, ускорит дозревание и сделает мякоть медовой.
А если терпкость всё же осталась, плоды можно засушить — так они превращаются в плотный, сладкий десерт, который долго хранится и напоминает солнечную осень
Терпкость создают танины — природные вещества, которые в недозрелой хурме ещё не разрушились. Когда плод нагревается, замораживается или соприкасается с другими фруктами, эти соединения меняются — и вкус становится мягче.
Один спелый плод среднего размера покрывает до 40 % суточной потребности в бета-каротине. А ещё хурма богата калием и антиоксидантами, укрепляющими сосуды, пишет Day.ru.
Так что если в корзине попалась "вяжущая" хурма — не спешите разочаровываться. Дайте ей время и немного тепла. Ведь терпкость не всегда недостаток — иногда она просто предвестник сладости.