Наташа Королева о разводе Николаева с красавицей-женой: "Это ужасно. Это отвратительный момент жизни"

Игорь Николаев был трижды женат. Первую супругу он бросил ради Наташи Королевой, а от певицы ушел, увлекшись другой красоткой. Поклонники композитора уверены, что лишь с Юлией Проскуряковой мэтр остепенился и проживет всю оставшуюся жизнь.

Наташа Королева хоть и смогла отпустить свои чувства к Николаеву, все еще помнит, какую боль ей причинил композитор. Но певица считает, что в какой-то степени заслужила все, что произошло. Наташа общалась с первой женой Игоря Еленой. Даже мама певицы Людмила Порывай была вхожа в дом мэтра. А потом все изменилось, Николаев воспылал чувствами к своей юной подопечной. Наташа до сих пор переживает о том, что много лет назад невольно стала разлучницей.

"У Игоря была прекрасная жена. Даже идеальная. Она за ним ухаживала. Была его тылом, она была готова за ним идти и в огонь, и в воду. Они вместе с Игорем со школьной скамьи. И все у них было хорошо. Ну что ж его потянуло к нашим берегам?" — рассуждала Королева в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" считает это время в своей жизни самым неприятным. Королева не может избавиться от чувства вины перед первой женой композитора.

"Это ужасно. Это отвратительный момент жизни. Я сама заточена на то, что на чужом несчастье счастья не построишь, и так оно и вышло. 10 лет мы с Игорем Николаевым прожили вместе. И все слезы Лены вернулись мне бумерангом. Боль, которую я причинила ей, я сполна ощутила на собственной шкуре", — призналась Наташа.