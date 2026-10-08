84 дня до Нового года: перебираем домашнюю аптечку

Сегодня четверг, 8 октября, а это значит, что до Нового года осталось 84 дня.

Продолжаем тему расхламления перед Новым годом. На очереди – домашняя аптечка.

Для начала нужно достать из аптечки все лекарства. Проверьте все флакончики, коробки, блистеры, спреи на срок годности, внешний вид и условия хранения. Для многих жидких форм устанавливается отдельный, более короткий срок после вскрытия – обратите на это внимание.

Просроченные препараты сложите в отдельный мусорный мешок. Оставшиеся лекарства разложите по категориям. Наиболее часто используемые лекарства, а также средства "скорой помощи" не убирайте далеко.

Не храните аптечку в ванной, на кухне и на подоконнике. Лучше всего подойдет темный и сухой шкаф в коридоре или спальне.