"За дочкой!": ведущий Дибров сообщил о ребенке от Гусевой

Год назад Дмитрий Дибров оформил развод с четвертой супругой Полиной. Молодая жена увлеклась другим мужчиной - бизнесменом Романом Товстиком, который жил по соседству. Тот оставил избранницу Елену и шестерых детей ради эффектной рыжеволосой красавицы. После развода влюбленные съехались и забрали себе детей.

Меж тем Дмитрий Дибров пережил тяжелое расставание с молодой женой и сейчас строит отношения с нутрициологом Екатериной Гусевой. Возлюбленная телеведущего занимается консультированием по вопросам питания, а заодно снимает видео со знаменитостями. Екатерина пропагандирует здоровое сбалансированное питание без жестких ограничений. Под влиянием избранницы Дмитрий Дибров заметно похудел и помолодел.

Более того, влюбленные снимают реалити-шоу про телеведущего. Дибров сообщил, что в рамках программы будет делиться советами, что читать и слушать. Зрители смогут увидеть, что ест и пьет шоумен. А еще его будут навещать доктора. "Очень надеюсь, придет мой друг, академик Марк Аркадьевич Курцер, его клиника находится через дорогу от моего дома", - отметил Дибров.

Шоумен даже не исключает вероятности, что он поможет ему снова стать отцом. "За дочкой! Вполне возможно!" - сообщил телеведущий "КП".

К слову, в шоу примут участие и дети Дмитрия и Екатерины и даже наследники любовника бывшей жены ведущего Романа Товстика. "Хочу добавить, как Дима общается с детьми. У меня еще есть средний сын, возраста младших сыновей Димы. Они дружат и все вместе просто разносят бассейн в доме Диброва. Но при этом Дима собирает всех за столом, читает Чехова, знакомит детей с классикой. Они читают по ролям. Это очень здорово", - рассказала Гусева.

Отметим, что Екатерина на 23 года младше Дмитрия. До встречи с шоуменом она состояла в браке, однако этот союз завершился трагически. 12 лет назад Екатерина овдовела. Затем она снова вышла замуж, но разошлась с супругом за пару лет до развода Дибровых. У Гусевой трое детей.

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