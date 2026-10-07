Буддийский монастырский комплекс загорелся в Туве

Сотрудники МЧС борются с огнем в буддийском монастырском комплексе "Устуу-Хурээ" в Туве. Монастырь расположен в местечке "Ортаа-Алак", в 5 километрах от города Чадан.

Сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи Главного управления МЧС России по Республике Тыва утром 7 октября. На месте работают 12 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.

Дознаватели государственного пожарного надзора регионального управления МЧС выясняют причину возгорания. По последним данным, пожар локализован, пострадавших нет.