ЕС начал подготовку к "кошмарной" гибридной атаке России

Сценарий "кошмарной" крупной гибридной атаки с многочисленными жертвами и меры реагирования на нее обсуждают послы 27 стран Евросоюза. Обсуждения проходили в последние недели в закрытом формате, без помощников и телефонов, пишет Politico.

Как заявил изданию еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт, ЕС укрепляет возможности по прогнозированию и выявлению угроз, совершенствует системы раннего предупреждения и обеспечивает способность Европы быстро и коллективно реагировать.

Обсуждения активизировались после августовского инцидента с дроном, оснащенным взрывчаткой, обнаруженным в аэропорту Лейпцига. Как пишет Politico, переговоры между дипломатами и министрами ЕС были сосредоточены на развертывании экстренных групп реагирования, выделении средств для помощи пострадавшему государству и коммуникации со стороны руководства институтов ЕС.