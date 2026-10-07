Серия отравлений произошла в турецком отеле в Сиде

Вспышка кишечной инфекции произошла в пятизвездочном турецком отеле Bosphorus Sorgun в Сиде.

Уже пострадали несколько десятков россиян, а также у других иностранных постояльцев отеля, сообщает Telegram-канал Shot. У всех наблюдается рвота, диарея и высокая температура.

"Приехала на отдых компанией из девяти человек — симптомы были у семерых", - рассказала одна из туристок.

Гости отеля считают, что вспышка кишечной инфекции произошла из-за плохого качества еды и антисанитарии. Например, в одном из баров на местном пляже сотрудники не моют стаканы после гостей, а лишь споласкивают их водой.

К настоящему моменту страховые компании получили уже 23 обращения от отравившихся россиян, сообщили РБК в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Чтобы подтвердить вспышку инфекционного заболевания, необходимо провести санитарно-эпидимиологическое исследование.