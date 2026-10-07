"Мы были ближайшими друзьями и родными душами": Глызин так и не смирился со смертью Талькова, которого убили 35 лет назад

Накануне, 6 октября, была очередная годовщина со дня смерти знаменитого артиста Игоря Талькова. Его не стало 35 лет назад.

Ему было 34 года. Вокруг смерти артиста до сих пор ходит множество слухов. Однако следствие в 2024 году поставило точку в этом деле. Виновным в убийстве певца признан его бывший концертный директор Валерий Шляфман. Он намеревался выстрелить в Игоря Малахова (охранника певицы Азизы), но смертельно ранил Талькова. Убийца приговорен к 13 годам лишения свободы, но ему удалось сбежать в Израиль.

Тальков же нашел последний приют на Ваганьковском кладбище. Памятник у артиста довольно скромный, выполнен в виде высокого креста, на одной стороне выгравированы строчки: "И поверженный в бою, я воскресну и спою". А на другой выбиты слова молитвы на старославянском языке. Рядом стоит портрет Игоря в деревянной рамке.

Как выглядит сейчас могила артиста, показал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певец Алексей Глызин. Он выложил фото последнего пристанища Игоря Талькова и дал понять, что так и не смирился с его смертью.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во время концерта в Санкт-Петербурге. Его смерть стала для меня личной трагедией, мы были не просто коллегами, мы были ближайшими друзьями и родными душами. Его творчество трогало миллионы сердец, его песни во многом стали пророческими для нашей страны. Слишком рано и очень не справедливо оборвалась его жизнь. Я навсегда сохраню в сердце воспоминания о нем и о счастливом времени, когда он был рядом", - высказался Глызин.

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