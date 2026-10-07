Принц Гарри разрыдался, узнав о планах Уильяма: ему такое никогда не переплюнуть

После возвращения в Британию дела у принца Гарри идут не лучшим образом. А родственники вместо помощи подкидывают проблемы.

Гарри мечтал с размахом отметить очередную годовщину гибели матери. Принц к траурной дате готовил серию мероприятий, документальный фильм и планировал ездить по миру, давая интервью, в которых бы делился воспоминаниями о Диане. Герцог Сассекский хотел показать семье и всему миру, что он больше всех заботится о сохранении памяти бывшей принцессы Уэльской.

Однако узнав о планах старшего брата, Гарри разрыдался. Уильям не пишет мемуары, и даже не пойдет на телеканал, чтобы поведать о своей боли после смерти матери. Будущий король решил сделать для Дианы то, что останется на века. Наследник престола вернет матери титул "Её Королевское Высочество".

"Гарри в ярости, потому что считает, что у Уильяма потенциально есть козырь, которым сам он просто не может воспользоваться", — заявил источник, близкий к королевской семье.

Интересно, что в этой ситуации герцог Сассекский не смог сдержаться и показал свои истинные намерения. Гарри не так важно поведать миру о добрых поступках Дианы, главной задачей стал пиар своего имени за счет народной любви матери.

"С точки зрения Гарри, это может привести к тому, что всё созданное им самим будет выглядеть второстепенным. Именно это его по-настоящему раздражает", — пояснил инсайдер.