Москвичам пообещали почти 20-градусное тепло к концу недели

Почти 20-градусное тепло ожидается в Москве к концу рабочей недели. Погода для октября аномальная, сообщили в Гидрометцентре России.

Переменная облачность без осадков ожидается в мегаполисе 8 и 9 октября. Максимальная температура в Москве в четверг — плюс 14-16 градусов. А к пятнице в Москве потеплеет до плюс 17-19 градусов.

По данным синоптиков, в ночь на 8 октября термометры покажут 4-6 градусов тепла, в ночь на 9 октября — плюс 7-9 градусов. Атмосферное давление немного снизится, а западный ветер сменится южным, с порывами до 15 метров в секунду.