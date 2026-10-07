Собянин рассказал о поездах серии "Москва-2020" на Кольцевой линии метро

Столичное метро - номер один по обновлению поездов среди метрополитенов Европы и Америки. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс.

Если в 2010 году доля новых поездов была порядка 13 процентов, то сейчас больше 80. А, согласно Транспортной стратегии, в 2030 году этот показатель превысит 90 процентов.

Шесть лет назад на Кольцевую линию вышел поезд "Москва-2020". Сейчас там работают 280 вагонов этой серии. При создании модели учитывались пожелания пассажиров и машинистов. В частности, широкие двери позволяют свободнее проходить с багажом или детской коляской. В каждом вагоне работают две мощные климатические установки.

Увеличенные экраны с интерактивными картами и маршрутные табло помогают ориентироваться в пути и заранее готовиться к пересадке.