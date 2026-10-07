Почти 1700 лабораторий и мастерских столичных колледжей обновили за последние годы

Почти 300 лабораторий и мастерских столичных колледжей обновят в следующем году. Во многих учебных пространствах модернизацию уже провели. Их оснастили современным программным обеспечением и необходимым оборудованием. Поэтому студенты могут изучать все тонкости профессии прямо в стенах колледжа.

Ребята собраны и сосредоточены – в павильоне тишина. Операторы на местах, режиссер за пультом, звук выставлен. Все, как на настоящей съемочной площадке: профессиональные камеры, мощное световое и звуковое оборудование. В колледже предпринимательства № 11 заработала полноценная съемочная площадка.

Здесь можно собрать телевизионную программу с нуля или запустить прямой эфир. Анастасия Гортинская - будущий режиссер. Уже сейчас подбирает материал для своего короткометражного фильма.

Будущие операторы постигают композицию, учатся держать фокус и управлять камерой в движении. И делают это на той же технике, что и на реальных съемках. Ошибся - не страшно. Педагог рядом: объяснит, поправит, научит не бояться сложных задач и мыслить профессионально.

"Студия оснащена у нас телевизионными камерами, машинами для графического оформления, машинами для вещания, режиссерскими видеомикшерами, матрицами, звуковыми пультами, микрофонами", - рассказал Александр Воронович, педагог телевидеопроизводства.

Здесь пересекаются кино, телеиндустрия, звукооператорское мастерство, анимация, реклама и дизайн. Задача педагогов - не просто познакомить с теорией, а сделать так, чтобы каждый студент нашел свое место в профессии.

"Приходя в индустрию, ребята более востребованы в индустрии. А это наша основная задача и трудоустройство наших ребят. Наполнить свое портфолио, потому что портфолио - это достаточно серьезный ресурс при трудоустройстве для наших ребят", - отметила Александра Воронова, директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Колледж предпринимательства № 11".

В столичных колледжах обновляют не только творческие мастерские, но и высокотехнологичные лаборатории. В колледже информационных технологий современное оборудование, актуальное программное обеспечение. Плюс — сотрудничество с ведущими IT-компаниями.

"Особенностью информационных технологий является то, что мы представлены во всех отраслях. Мы представлены и в промышленности, и в строительстве, и в образовании, и в безопасности. Поэтому наши специалисты работают не только в IT-компаниях, они работают и в школах, и в МФЦ, и в предприятиях, и в промышленных предприятиях", - рассказал Станислав Горбунов, директор колледжа информационных технологий IT Москва.

За последние годы в столичных колледжах обновили почти 1700 лабораторий и мастерских. А этой осенью к занятиям приступили рекордные 58 тысяч первокурсников, всего же в городских колледжах учатся уже более 158 тысяч студентов. И многие из них приступают к работе еще до выпуска.