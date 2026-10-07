Около станции "Трикотажная" создан комфортный пешеходный маршрут

Станция Трикотажная МЦД-2 стала доступнее для пешеходов и транспорта. Там завершилось благоустройство, в рамках которого был создан комфортный пешеходный маршрут.

Он проходит между железной дорогой и новым жилым кварталом на Волоколамском шоссе. Теперь пассажиры могут ходить по асфальтированным дорожкам, а сейчас ещё и любоваться осенними листьями. Для автомобилистов организованы парковки, где можно оставить машину и пересесть на электричку. Новая территория это и комфортное место для отдыха. Специалисты создали все условия.

"Установлены лавочки, урны, качели, убраны воздушные линии в землю, кабельные канализации, установлены дополнительные опоры освещения, сделана разметка, в рамках благоустройства сделаны газоны", - рассказал Сергей Фадеев, руководитель проекта.