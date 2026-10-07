Большой фонтанный комплекс на Поклонной горе готовят к зиме

Большой фонтанный комплекс на Поклонной горе начали готовить к зиме. Специалисты сливают воду из чаш, проверяют трубы и другие коммуникации.

А потом приступают к промывке гранитных элементов, фонарей подсветки и опорной конструкции. Для этого используют пять поливомоечных машин с аппаратом высокого давления. Но впереди ещё один важный этап работы.

"Демонтаж … элементов, фонарей, подводной подсветки, установка зимних укрытий", - сообщил Виталий Давыдов, замначальника участка "Гормост фонтаны" ГБУ "Гормост".