Их создали более 2 тысяч лет назад, и теперь они снова доступны. Исторический музей обновил экспозицию "Золото скифов". Редчайшие артефакты из драгоценных металлов, многие из которых хранились в фондах, теперь можно разглядеть детально. И, возможно, открыть для себя по-настоящему статусное искусство.

Причудливые звери, свернувшиеся клубком, вписаны в золотые украшения горита - футляра для лука и стрел. Олень на кончиках копыт, с повёрнутой назад головой - оковка деревянного сосуда. А рядом - фигурка скифа. В одной руке у него тот самый горит, а в другой - серебряный позолоченный кубок.

Такой кубок могли использовать в ритуалах. Например, при братании в вино добавляли кровь - эти обряды описывал древнегреческий историк Геродот. И само происхождение скифов связывал с золотом - оно занимало особое место в культуре кочевников. В новых витринах скифского и сарматского залов - почти сплошь золото высокой пробы. Образцы ювелирного мастерства, созданные более двух тысяч лет назад, символы власти и богатства.

"Это и потрясающая ритуальное изображение различных животных, людей, очень активное использование античных примеров, которые говорят о том, что вот эта культура - и скифов, и сарматов - она была очень тесно связана со всеми цивилизациями, которые в то время существовали - не то что в Европе, а в мире", - пояснил Алексей Левыкин, генеральный директор Государственного исторического музея.

Более 70 уникальных предметов из фондов Исторического музея, раньше известные только специалистам, впервые показывают в постоянной экспозиции. Этот зал имитирует погребальную камеру скифского кургана Куль-Оба, обнаруженного в Керчи. Четвертый век до нашей эры. Так сделано потому, что большинство этих предметов были найдены в захоронениях.

В степях, на юге Восточной Европы. Этот комплекс из погребения молодой девушки обнаружили в начале 21 века - в Волгоградской области. Роскошные золотые серьги, шейная гривна, браслеты, перстень и зеркало. До открытия современных зеркал - больше тысячи лет.

Сарматы начинают дополнять золотые украшения камнями и стеклом. В центре витрины - золотой сосуд с ручкой в виде загадочного зверя. Сверху - надпись на греческом с именем владельца. Рядом - золотая подвеска со вставкой из многоцветного стекла и застежки-фибулы, которыми подкалывали женский костюм. Это последние находки экспедиции Исторического музея - их обнаружили в Кабардино-Балкарии всего несколько лет назад.