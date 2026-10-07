В Московском зоопарке показали детёныша редкого львинохвостого макака

Крохотный и любопытный! В Московском зоопарке показали детёныша, который недавно появился в семействе редкого львинохвостого макака.

У новорождённого - имя ему ещё не придумали - уже такой же раскрас, как у взрослых. И даже кисточка на конце хвоста есть - очень похожая на львиную.

Детёныш с любопытством исследует новое пространство и с удовольствием открывает для себя его сокровища - например, подбирает разбросанные по полу лакомства. Или с азартом карабкается по огромному стволу дерева - схожем с теми, что растут на родине этих животных, в Индостане и Индии.

Однако поискам приключений всё равно приходит конец: молодая самка Зита нежно обнимает сына, а затем подхватывает его и уносит вглубь вольера.