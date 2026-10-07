ВС России продолжают наступление в городе Доброполье в ДНР.

За прошедшие сутки бойцы группировки войск "Центр" освободили 82 здания, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Также взяты под контроль парковая зона, Дом культуры в северной части города и два производственных сооружения на территории шахты "Добропольская".

Штурмовые группы продолжают продвижение в центральной и северной частях города. Отражена попытка ВСУ деблокировать окружённые силы.

Доброполье является одним из ключевых направлений для дальнейшего продвижения ВС России в Донбассе. После взятия города, российские военные смогут начать охват Краматорска и Славянска.