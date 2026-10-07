Киевский режим начал переговоры об особой интеграции Украины в Евросоюз. Детали соглашения приводит издание "Украинская правда".

Обсуждаемый сторонами документ предлагает предусмотреть особый порядок интеграции Украины в ЕС в аграрной сфере. Брюссель объясняет это тем, что украинские аграрии "слишком эффективны".

Конкретные ограничения для страны не рассматриваются, их должны будут обсудить государства — члены организации. Для принятия Украины Брюссель намерен использовать так называемый "Passerelle clauses" - "маленький мост". Это-предусмотренный базовыми договорами Евросоюза механизм, позволяющий отойти от стандартных правил утверждения решений в ЕС.