Дмитрий Дибров оказался на грани жизни и смерти. Виновата Полина?

Дмитрий Дибров после развода с четвертой женой Полиной все начал заново. Но лишь теперь стало известно, что шоумен оказался на грани жизни и смерти.

После развода знаменитый ведущий недолго страдал от одиночества. Сейчас он строит отношения с нутрициологом Екатериной Гусевой. Возлюбленная шоумена занимается консультированием по вопросам питания, а заодно снимает видео со знаменитостями. Екатерина пропагандирует здоровое сбалансированное питание без жестких ограничений. Под влиянием избранницы Дмитрий Дибров заметно похудел и помолодел.

Однако на заре отношений с Гусевой шоумен переживал сложное время. Более того, в какой-то момент он и вовсе оказался на грани жизни и смерти. "Когда мы с Катюшей входили в нашу совместную жизнь, у меня верхнее давление было 270. Нижнее - 120. А что, мне не больно? А что, у меня не было трагедий? С меня все как с гуся вода?" - поведал Дибров "КП".

Он дал понять, что у него не все было гладко в жизни, и заговорил о бывшей жене. "Я не обвиняю Полину и признаю за ней право уйти. Тем более она ведет себя очень благородно. Мы списываемся, у нас прекрасные отношения. Но мы списываемся только по поводу детишек. И никогда ни я, ни она не настраивали детей друг против друга и не собираемся этого делать", - заявил ведущий.

Отметим, что Екатерина на 23 года младше Дмитрия. До встречи с шоуменом она состояла в браке, однако этот союз завершился трагически. 12 лет назад Екатерина овдовела. Затем она снова вышла замуж, но разошлась с супругом за пару лет до развода Дибровых. У Гусевой трое детей.

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