Украине выделили 1,2 миллиарда евро на военные расходы

Европейский союз перечислил Украине еще 1,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Support Loan. Всего по этой программе Киев получил уже 13 миллиардов евро, заявил украинский премьер Сергей Корецкий.

Вице-премьер отметил, что средства будут направлены, прежде всего, на первоочередные оборонные нужды. Ранее украинский чиновник заявлял о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около 7 миллиардов долларов за счет переноса расходов, перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат. Оставшиеся 20 миллиардов надеялись получить от партнеров.

Программа Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро рассчитана на 2026-2027 годы. Из общей суммы ориентировочно 60 миллиардов евро предназначено для военной поддержки Украины, еще 30 миллиардов - для бюджетной, передает РИА Новости.