59-летняя Елена Воробей похвасталась стройной фигурой в купальнике

Елена Воробей летом отметила 59-летие, но в это трудно поверить. Артистка прекрасно выглядит и легко даст фору молодым.

Юмористка активно ведет свой блог и на днях решила удивить поклонников. Воробей опубликовала в соцсети откровенное фото в купальнике. Елена предстала перед публикой в черном монокини, а дополнила образ босоножками на огромном каблуке.

Выглядела артистка великолепно. При этом, по словам самой Елены, он немного поправилась во время последнего путешествия.

"Кажется, в свои 59 я выгляжу чуточку вызывающе… Идеальный концертный костюм для юга! А это я плюсанула полтора килограмма на Дальнем Востоке — морепродукты набросились на меня, а я и не сопротивлялась", —поделилась звезда "Аншлага" в соцсети.

Поклонники Воробей оценили ее фигуру. В комментариях под постом люди оставили сотни хвалебных слов,

"Невероятная";"Просто наша Леди Гага!"; "Для 59 лет это невероятно суперски, ну очень суперски!"; "Отлично выглядите!"; "Самая-самая! Не говорите глупости про прибавленные кг, вы прекрасны!"; "Просто нереальная женщина! Мечта многих мужчин!" — пишут пользователи Сети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что Елена Воробей 23 года назад родила единственную дочь от бизнесмена Игоря Константиновича. София появилась на свет семимесячной и практически все детство провела в клиниках. Когда девочка подросла, юмористка призналась, что ее наследница тяжело больна.

София перенесла несколько операций, в том числе на позвоночнике, у нее был сколиоз. Девушка также могла потерять зубы из-за неправильного строения челюсти. В прошлом году дочь Воробей в очередной раз оказалась на столе хирурга. В Германии специалисты распилили Соне кости лица, а затем изменили их положение с помощью специальных шурупов. Сейчас девушка прекрасно себя чувствует.