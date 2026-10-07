Военная делегация НАТО прибыла в Киев

Делегация военного комитета НАТО во главе с итальянским адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыла в Киев. Итальянское агентство Ansa уточняет, что визит носит официальный характер.

Агентство уточняет, что руководство Североатлантического альянса пригласил на Украину главком ВСУ Михаил Драпатый. Тем временем в Верховной раде предложили отказаться от закрепленного в конституции страны курса на вступление в альянс и объявить страну нейтральной. Автор проекта, нардеп Анна Скороход, при этом не предлагает отказываться от европейской интеграции.

В Москве ранее напомнили западным политикам, что гостить в Киеве небезопасно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ведомство предупреждало иностранных граждан и дипломатов о необходимости покинуть Киев, чтобы исключить случаи возможных провокаций.