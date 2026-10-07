Певица Нюша объявила о смене имени

Певица Нюша созрела для глобальных перемен. Популярная исполнительница сообщила, что намерена взять себе другое имя.

36-летняя певица призналась, что больше не хочет быть Нюшей. Она намерена вернуть себе имя, которое получила при рождении и которое сменила в начале своего творческого пути, передает Super.

"Я говорила раньше, что не знаю, на какой отрезок времени я буду Нюшей. Потому что я же официально была в паспорте Нюша, я поменяла имя в 17 лет. Сейчас пришло время. Я понимаю, что я хочу имя Анна снова", - заявила Нюша, которая при рождении была Анной Шурочкиной.

Отметим, что в последнее время артистка куда больше пользуется популярностью не благодаря своему творчеству, а событиям в личной жизни. В 2024 году она рассталась с отцом своих детей Игорем Сивовым. Тогда певица узнала, что муж изменил ей, когда она была беременной. Примечательно, что сын и дочь артистки после развода остались жить с отцом в Дубае.

Сейчас наследнице Нюши, которую назвали Серафима-Симба восемь лет, а второму ребенку певицы — Саффрону — пять лет. В марте исполнительница хита "Выбирать чудо" забрала детей у бывшего мужа и перевезла их в Москву.

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