Сегодня в Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по химии. Её удостоены ученые из Франции и Японии за открытие нелинейных эффектов в органическом синтезе.

Как подчеркнули в комитете, Анри Каган и Кэнсо Соаи смогли ответить на более чем вековой вопрос - как возникла химическая асимметрия, присущая всем живым организмам. Известно, что аминокислоты существуют в виде двух зеркальных вариантов, но только один из них встречается в белках клеток.

По мнению специалистов, результаты работы исследователей сыграют решающую роль в создании новых лекарственных препаратов.