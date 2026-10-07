ВКС России атаковали вантовый мост в городе Запорожье

Атакован вантовый мост, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица в городе Запорожье. Мост поразили ВКС России и беспилотные войска, сообщили в Минобороны.

Мост атакуют второй день подряд. Переправа имеет стратегическое значение, по ней осуществляется переброска войск и снабжение группировки ВСУ на левом берегу Днепра.

Местные власти сообщают, то удар по мосту был нанесен управляемыми бомбами с УМПК. Подчеркивается, что движение через вантовый мост полностью парализовано. Подробности не раскрываются, жителям рекомендуют искать пути объезда.