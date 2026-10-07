Ведущий Манучаров показал лица детей, которых воспитывает в одиночку

Накануне, 6 октября, известный ведущий Вячеслав Манучаров отметил круглую дату. Популярному артисту исполнилось 45 лет.

По такому случаю телеведущий решил сделать исключение и наконец показал лица троих детей, которых обычно прятал годами и снимал лишь со спины. Новую фотографию наследников, где те наконец позируют, глядя в объектив камеры, Вячеслав Манучаров опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

На снимке именинник позирует с праздничным тортом со свечками, а его окружают трое детей: дочери Арина, которой на днях исполнится 16 лет, и 11-летняя Нина и девятилетний сын Даниил.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Так удивительно происходит, что жизнь сама дает мне массу примеров, где я прав, а где нет. Я понимаю, с кем я иду дальше, а кто остался в прошлом навсегда. Это время нового меня. Я бесконечно счастлив и благодарен моей семье, моим друзьям, моим зрителям. Спасибо вам огромное, вы делаете меня лучше и даете мне смысл жить", - поблагодарил именинник.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях Манучарову и комплиментах его наследникам.

Напомним, что дочь Нина и сын Даниил родились во втором браке артиста. Его избранницей стала американка русского происхождения Дора Надеждина. Когда-то она перебралась в Москву ради Манучарова, однако в 2022 году улетела обратно в США.

Интересно, что Дора хотела забрать и детей, но в аэропорту у нее спросили письменное разрешение отца на вывоз наследников за границу, у Надеждиной его не оказалось, и тогда она одна покинула Россию, буквально бросив детей.

Также от первого брака у артиста есть дочь Арина. Первая жена Манучарова, Виктория Селиверстова, скоропостижно скончалась в 29 лет в 2017 году.

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