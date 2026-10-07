Николай Басков показал свою любимую женщину: брюнетка невероятной красоты

Николай Басков на своей странице в соцсети опубликовал фотографию женщины, которую очень сильно любит. Это мама артиста Елена Николаевна.

7 октября она отмечает день рождения, и Басков публично поздравил ее, поделившись семейными кадрами. Певец обратился с теплыми словами к одной из самых дорогих женщин в своей жизни. Николай пожелал маме крепкого здоровья, долгих лет жизни и как можно больше счастливых моментов.

"Дорогая, любимая, моя прекрасная мама, с днем рождения! Люби, мечтай, радуйся, наслаждайся! Крепкого здоровья, долгих лет и счастья в каждом дне! Ты для меня — олицетворение добра, нежности, заботы, преданности и веры! Благодарю тебя за твою безусловную любовь! Живи долго и будь абсолютно счастлива!" — написал исполнитель хита "Шарманка" в своем блоге.

К поздравлениям присоединились многочисленные звездные друзья Николая. Сергей Лазарев пожелал Елене Николаевне здоровья, счастья и долгих лет, а также поблагодарил ее за сына. Теплые слова в адрес именинницы оставила и Ольга Орлова, назвав маму Баскова потрясающей.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Поклонники же артиста пришли в восторг от вида его мамы. Елена Николаевна прекрасно выглядит, многие отметили, что сложно поверить, что у такой молодой женщины уже взрослый сын. "Никогда бы не поверила, что ей 71! Шикарная женщина!"; "Красотка мама, а волосы какие — мечта"; "С днем рождения маму, она прекрасна!" — заявили пользователи Сети.