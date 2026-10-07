В офисе Зеленского заявили о планах продолжить конфликт

Мира на Украине в ближайшее время ждать не стоит. Он наступит, но не сейчас, нужно настраиваться на продолжение конфликта, написала в соцсетях замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.

Представитель офиса украинского лидера отметила, что людям необходимо "выходить в реальность", а не жить в мире иллюзий. Упомянутые чиновницей люди тут же отреагировали в комментариях к ее посту.

Публикация вызвала шквал негативных комментариев. Как пишет "Страна.ua", комментаторы призывают ее саму идти воевать со своей семьей и коллегами-чиновниками. Власти обвиняются в затягивании войны в целях обогащения.