Роспотребнадзор завершает комплекс профилактических мероприятий в Иркутской области — санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе и его столице остается спокойной.

Как подчеркнуло ведомство в среду, 7 октября, на своем официальном сайте, завершено медицинское наблюдение более чем за 90% лиц, контактировавших с умершей от пневмонии неясной этиологии женщины. Нарушения состояния здоровья, связанные с инфекционной патологией, не выявлены.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Роспотребнадзор направил экспертам ВОЗ все необходимые данные, как требуют Международные медико-санитарные правила.

В Кремле тем временем призвали ориентироваться на заявления Роспотребнадзора и его руководителя Анны Поповой относительно санитарно-эпидемиологической обстановки. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков попенял средствам массовой информации на обилие публикаций о ситуации в Иркутской области, причем "подавляющее большинство того, что сообщают СМИ вокруг этой ситуации — это ложная информация".

Тем временем Роспотребнадзор отреагировал на заявления и замечания из США об инфекции в Иркутской области. Как напомнило ведомство, американцы не справляются с собственными проблемами в этой сфере: в Соединенных Штатах люди умирают от кори и чумы, не удается одолеть брюшной и сыпной тиф, а также легионеллез. Россия, обладающая богатым экспертным опытом, готова посодействовать США в стабилизации эпидемиологической обстановки.