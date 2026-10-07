Россия сохраняет бдительность на фоне агрессивной риторики Европы. Об этом заявил в среду, 7 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал громкие заявления президента Франции после тестового пуска новой ракеты, способной нести ядерный заряд. Эммануэль Макрон назвал это "громким и четким посланием".

Дмитрий Песков отметил, что это событие "так и расцениваем, как он сказал", причем "на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов Россия, как уже и министр наш говорил, Россия начеку, мы внимательно это все отслеживаем" (цитаты по ТАСС).

Тем временем ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на публикацию Эммануэлем Макроном видео испытательного пуска стратегической баллистической ракеты M51.3. Боуз написал в соцсетях, что "пока Франция горит, Макрон наслаждается запуском баллистической ракеты". Журналист саркастично высказался о замечании политика о качествах, необходимых для сохранения свободы — по версии Макрона, "нужно быть могущественным или внушающим страх". По мнению Боуза, глава Пятой республики не может похвастаться ни тем, ни другим.

В то же время L'AntiDiplomatico пишет, что "откаты от контрактов на закупку вооружений вскружили кое-кому голову". Однако, предупреждает издание, в НАТО напрасно "не верят, что Россия может ответить ядерным оружием", хотя одного пуска ракеты явно недостаточно, чтобы из Кремля последовала реакция.