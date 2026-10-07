V сезон диктанта "Моя любовь, душа моя – Россия!" стартует 5 ноября

С 5 по 8 ноября 2026 года состоится V юбилейный сезон Всероссийского гражданско-патриотического диктанта "Моя любовь, душа моя – Россия!". Проект, запущенный в 2022 году, стал важной просветительской инициативой, направленной на укрепление гражданского единства и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Цели проекта: укрепление общероссийской гражданской идентичности; противодействие фальсификации истории; популяризация достижений российского государства; формирование у молодежи значимых социальных ориентиров.

В 2025 году Диктант объединил 78,5 тысяч участников из всех 89 субъектов РФ. Проект поддержали сотни образовательных организаций, 68 из которых выступили в качестве очных площадок.

К участию приглашаются школьники (5–11 классы), студенты вузов и колледжей, взрослые граждане, а также соотечественники за рубежом и иностранные граждане. Тема сезона 2026 года — "Год единства народов России".

Пройти Диктант можно дистанционно на официальном сайте проекта или очно на одной из базовых площадок. Для выполнения заданий потребуется мобильное устройство с доступом в интернет. Кроме того, на очных площадках будет организован опрос общественного мнения по вопросам патриотизма и гражданских ценностей.